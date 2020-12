«Ora spunta una variante inglese del coronavirus che corre molto più veloce, di uno 0.70 in più, e spiegherebbe molte cose. Ma non voglio avanzare ipotesi. In Veneto stranamente i dati stanno crescendo, dobbiamo capire come e perché». Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando della curva dei contagi e dell’indice RT a Porta a porta.

