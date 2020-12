Le 10 regole da seguire per non contagiarsi durante i pranzi di Natale

L'augurio è, ovviamente, che non ci sia alcun positivo tra i familiari, ma la regola della "prudenza comunque" è la prima da rispettare quando ci si ritroverà riuniti in casa per i pranzi delle festività Natalizie. Per chi avrà necessità di spostarsi (cause di forza maggiore) c'è la possibilità di esibire l'ultima versione dell'autocertificazione, da esibire in caso di controlli. A tavola, invece, andrà rispettato... un vademecum che, negli ambienti chiusi, può mettere al riparo dalla possibilità di contagio, valido soprattutto nel caso in cui all'interno di una stanza siano presenti più persone:

1. Finestre aperte

Aerare bene i luoghi in cui si sosta per lungo tempo è certamente una tra le misure più importanti da seguire per evitare di esporsi al contagio. Di conseguenza consentire la ventilazione degli spazi mantenendo una o più finestre leggermente aperte durante la contemporanea permanenza di più persone in un ambiente comune può essere una buona strategia per allontanare la trasmissione del virus.

2. Distanza interpersonale

Durante le festività Natalizie, soprattutto nei momenti di convivio, ci si ritrova spesso vicini. E questa è un'altra circostanza da evitare il più possibile per bloccare l'eventuale trasmissione. La classica distanza di almeno un metro e mezzo può bastare sia nei momenti a tavola che in quelli cui si parla, magari utilizzando un sistema a scacchiera.

3. Uso delle mascherine

Ove possibile sarebbe opportuno indossare comunque la mascherina, soprattutto nel momento in cui si completa il pranzo e ci si ritrova a chiacchierare nello stesso ambiente. La mascherina va tenuta, com'è noto, a copertura completa di naso e bocca.

4. Parlare a voce bassa

Evitare di parlare contemporaneamente e a voce alta è un'altra delle regole da seguire. Le possibilità di trasmettere il virus infatti aumentano se si colloquia a una distanza ravvicinata, nello stesso momento e a voce alta, proprio perché c'è una maggiore emissione di particelle virali e di conseguenza diffusione nell'aria.

5. Evitare scambio di stoviglieria

Lo scambio di posate, piatti e bicchieri è da evitare non solo per contemplare quelle che sono le tradizionali regole del "galateo della tavola", ma soprattutto in questo Natale è necessario fare attenzione al fatto che ciò non accada per sbaglio. E' consigliabile, ove possibile, l'utilizzo di vettovaglie monouso.

6. No ai passaggi di telefonino

Meglio utilizzare il viva voce o le video chiamate in cui soltanto il proprietario dello smartphone tocca il telefonino, evitando passaggi di mano in mano. Se proprio non è possibile, è necessario igienizzare l'apparecchio prima di consegnarlo a un familiare.

7. Riscaldare sempre gli avanzi

Mai come in quest'anno, occhio agli avanzi di cibo che vanno sempre riscaldati ad alte temperature prima di essere serviti nuovamente. E' preferibile, tra l'altro, evitare di accostare le portate comuni al volto, preferibile è invece dividere le porzioni precedentemente utilizzando la mascherina.

8. No ad asciugamani comuni

E' assolutamente consigliato l'utilizzo di mini asciugamani individuali o meglio ancora l'ideale sarebbe mettere a disposizione dei parenti salviettine igieniche monouso.

9. Tavoli separati

Nel caso di permanenza nello stesso ambiente per lungo tempo di anziani e bambini, un'accortezza da praticare soprattutto durante il pranzo è quella di separare i tavoli destinandone uno solo ai più piccoli

10. Gioco a carte

Il passaggio di carte di mano in mano può essere una potenziale fonte di contagio, soprattutto quando ci si tocca occhi e bocca. E' consigliato, pertanto, avere a portata di mano un igienizzante e usarlo spesso, meglio ancora se abbinandolo all'utilizzo della mascherina.

