SNAI down, app e sito del provider di scommesse in tilt

Problemi tecnici ai siti Web e all’app di SNAI gestiti da Snaitech Spa, la società di scommesse legali.

Tutti i siti del gruppo, che accetta scommesse su ippica, poker, diversi sport, giochi e casinò online (comprese le slot) sono offline da questa mattina e sul sito madre www.snai.it è comparso un messaggio: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA – La manutenzione riguarda tutti i prodotti snai.it e APP – Contiamo di tornare operativi a breve — Il team SNAI“.

I disservizi, però, durano già da diverse ore con le prime segnalazioni già alle sette del mattino. Panico tra gli scommettitori italiani che usano i servizi SNAI, con commenti deliranti sui social in cui si ipotizza persino che l’azienda sia scappata con i soldi degli scommettitori. Ad alimentare la rabbia degli utenti c’è anche il fatto che sui profili social ufficiali di SNAI non c’è alcun accenno al down dei sistemi informatici. Oltre all’inaccessibilità completa dei siti del gruppo, compreso mybet.it si segnala anche l’impossibilità di aprire l’app o di fare il log-in. Le segnalazioni di disservizi provengono uniformemente da tutta Italia.

Dopo diverse ore di silenzio SNAI risponde agli utenti su Twitter. Nonostante il suo sito continui a mostrare il messaggio di manutenzione straordinaria, la società su Twitter risponde agli utenti:

Gentili utenti, stiamo lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile tutti i servizi. Ci scusiamo per il disagio. — SNAI (@SNAI_Official) December 27, 2020

