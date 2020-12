Parroco espone manifesto funebre: finalmente il 2020 è venuto a mancare

Una funzione eucaristica per porgere «l'ultimo saluto» al 2020. La celebrerà oggi pomeriggio, alle 17,30, il parroco di Moretta, piccolo centro della pianura Cuneese. Don Gianluigi Marzo ha predisposto uno specifico manifesto mortuario per «salutare» l’anno 2020: "Finalmente dopo 366 giorni di agonia ed ansia, è venuto a mancare l’anno ventiventi in Covid 19", si legge.

Nel lanciare il messaggio sui social collegati alla parrocchia, il sacerdote si raccomanda di leggerlo «con la testa e non solo con gli occhi». «Tutti si fermano a leggere gli annunci mortuari - ha ricordato il sacerdote - per questo non mi sono limitato ad un semplice manifesto ma a qualcosa che attirasse l’attenzione. Il mio è un messaggio di speranza. Ringraziamo in Signore, reagiamo alle difficoltà affidandoci a lui, e riusciremo a metterci alle spalle anche questo anno difficile. Senza dimenticare, ovviamente, chi soffre. Chi mi conosce sa che ogni giorno le mie preghiere sono rivolte a chi sta combattendo contro questa pandemia».

