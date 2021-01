Festeggia sparando dalla finestra a Foggia, si dimette presidente del consiglio comunale

Il presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino, ha annunciato le sue dimissioni dopo che, su facebook, è comparso un video in cui, la notte del 31 dicembre del 2020, spara dal balcone della sua abitazione con una pistola giocattolo. «E' superfluo evidenziare - ha scritto Iaccarino in una lettera inviata al sindaco di Foggia Franco Landella - che sono del tutto consapevole che in una città ostaggio della mafia, in cui le pistole sparano per uccidere, è doveroso evitarne qualsiasi utilizzo, per il forte disvalore simbolico che esse rappresentano».

Iaccarino era finito al centro delle polemiche il primo gennaio dopo che era apparso un video in cui si vedeva il figlio minorenne sparare, sempre con una pistola giocattolo, dal balcone della sua abitazione per festeggiare il nuovo anno.

