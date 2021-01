Coronavirus, adesso preoccupa la variante sudafricana. E la Gran Bretagna intanto ordina il lockdown

"Sono incredibilmente preoccupato per la variante sudafricana": sono le parole che fanno tremare il Regno Unito pronunciate dal ministro della salute britannico, Matt Hancock, in un'intervista alla BBC.

La nuova variante del Covid-19 identificata in Sudafrica sarebbe ancora più pericolosa di quella britannica, già altamente contagiosa: il primo ministro ha aggiunto che si tratta di un " problema molto significativo " poiché è stata associata ad una maggiore carica virale del virus e, forse, sta contribuendo a livelli più elevati di trasmissione. È stato lanciato un appello affinché chiunque sia stato in quella nazione si autoisoli, è stato introdotto l'obbligo di quarantena e sono stati limitati tutti i voli da e per il Sudafrica. Questa variante " è un problema in più rispetto a quella del Regno Unito ", ha aggiunto.

E la Gran Bretagna, travolta dalla variante del virus inglese (e preoccupata da quella sudafricana), ha adottato il livello massimo di allerta, un sostanziale lockdown, e chiuderà da domani le scuole fino a metà febbraio, come ha annunciato in serata il premier Boris Johnson. Questo mentre la Germania è decisa a prolungare il blocco nazionale fino al 31 gennaio. Il premier britannico ha definito «allarmante» la cosiddetta variante inglese, più contagiosa «dal 50% al 70%» del precedente ceppo e ha parlato di un aumento dei ricoveri in ospedale del 40% maggiore rispetto alla prima ondata di aprile. Johnson, raccomandando a tutti di rispettare le regole e di restare a casa il più possibile, ha detto che «se le cose vanno bene», a metà febbraio le categorie prioritarie saranno state vaccinate con la prima dose.

