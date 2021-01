Scontro sul ritorno a scuola: Elementari e Medie riaprono il 7 gennaio, le Superiori l'11 gennaio

Le scuole elementari e medie riapriranno regolarmente giovedì 7 gennaio. Le scuole superiori riapriranno, al 50%, lunedì 11 gennaio. Queste le decisione di questa sera del Consiglio dei Ministri. Alla fine di una lunga mediazione è stato deciso che tutte partiranno il 7. Ma le superiori nei primi 4 giorni resteranno in Didattica a distanza. Rientreranno in classe al 50 per cento dall'11. Questo slittamento (in un primo momento il Governo aveva previsto la presenza per tutti) è dovuto al cambiamento delle soglie per la classificazione delle regioni: il rischio era di avere regioni in cui le superiori (con il passaggio di fascia) avrebbero aperto soltanto per due giorni.

Il punto di incontro dell’11 gennaio per le scuole superiori è stato trovato dopo il confronto tra il Pd che puntava al 15 e il Movimento 5 Stelle e Italia viva che chiedevano di ripartire già il 7 gennaio. La mediazione, secondo quanto viene riferito, è stata portata avanti dal presidente del Consiglio Conte. Alta tensione in Cdm sulla riapertura delle scuole, prevista il 7 gennaio ma sulla quale il Pd ha chiesto un rinvio trovando Iv su posizioni opposte.» Per le Ministre di Iv il rinvio è segno di un «caos inaccettabile.

Quello che manca per l’ennesima volta, avrebbero detto Bellanova e Bonetti secondo fonti IV, è"un’azione di governo del processo organizzativo e di concertazione con le regioni. Non si doveva

arrivare a questo punto quando lo abbiamo detto da mesi che le scuole avrebbero riaperto a gennaio». Anche il M5S era entrato in Cdm con una posizione diversa da quella del Pd: quella di confermare l’apertura il 7 gennaio.

