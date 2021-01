Coronavirus, in Italia 17.533 nuovi positivi e 620 vittime. In Sicilia altri 35 morti

Sono 17.533 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 620.

Sono 140.267 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 121.275 (circa 19 mila in meno). Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri.

Sicilia: oggi 35 morti e 1.842 contagi, 10.787 tamponi

E’ di 35 morti il bilancio odierno delle vittime da coronavirus in Sicilia. Lo riferisce la Protezione civile. I contagi sono 1.842, per un totale di 39.672 attuali positivi. I guariti/dimessi sono 840, per un totale di 62.147. I tamponi sono 10.587. Le persone ricoverate in terapie intensiva sono16, per un totale di 200.

