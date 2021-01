Rissa a Napoli per motivi passionali, un ragazzo accoltellato

Rissa a Mergellina, quartiere a ridosso del lungomare di Napoli. Tra piazza Sannazaro e piazzetta Leone c'è stata una rissa scatenata per motivi passionali tra un ragazzo del rione Torretta e uno straniero. I due erano stati con la stessa ragazza, ma il ragazzo di Napoli non avrebbe gradito alcuni commenti rivolti alla ragazza, con la quale si stava riavvicinando sentimentalmente. Prima una scazzottata e poi è spuntato il coltello. Il ragazzo napoletano ha ferito all’addome lo straniero, che è stato portato in ospedale. E’ grave ma non in pericolo di vita. Caccia all’aggressore. Indaga la polizia.

