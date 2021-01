Oms: non ci sarà quest'anno l'immunità di gregge per il coronavirus

Nonostante i vaccini, l’immunità di gregge Covid non sarà raggiunta nel 2021. E’ la previsione dell’Oms, emersa nel corso del consueto briefing sulla pandemia. La dottoressa Soumya Swaminathan ha quindi sollecitato il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine. Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus allo stesso tempo ha chiesto «un impegno collettivo per far sì che entro i prossimi 100 giorni le vaccinazioni per gli operatori sanitari ed i soggetti ad alto rischio siano in corso in tutti i paesi».

«Nel fine settimana l’Oms è stata informata dal Giappone di una nuova variante del virus». Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, rilevando che «più il Covid-19 si diffonde, maggiore è la possibilità di nuove modifiche al virus. «In particolare la trasmissibilità di alcune varianti del virus sembra aumentare», anche se, ha precisato, «al momento le varianti non sembrano mostrare una maggiore gravità della malattia». Il rischio principale è che le varianti portino a «un’ondata di casi e ricoveri, altamente problematica per gli operatori sanitari e gli ospedali già vicini al punto di rottura», ha rilevato.

