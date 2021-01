Scuola, sugli esami di Maturità decidono anche... gli studenti

«Il ministro sta lavorando» in vista della Maturità. «Abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte: lo scorso anno ci hanno presentato proposte ragionevoli; una decisione la prenderemo a breve, i ragazzi a causa dell’incertezza assoluta per le date che slittano come la tela di Penelope, hanno bisogno di avere certezze che il ministero deve dare».

Lo ha riferito il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a “Tutti in classe” su Radio 1. (ANSA)

© Riproduzione riservata