L'Aquila: alunno ingerisce disinfettante, ora è in rianimazione

Il suono della prima campanella che ha segnato anche a L’Aquila il rientro dopo tre mesi in presenza dei ragazzi delle scuole superiori al 50%, è stato contrassegnato da un grave incidente. Il fatto si è verificato al liceo Classico Cotugno. Uno studente di 19 anni, a cui è stato assegnato un docente di sostegno, ha ingerito gel disinfettante anti Covid (del tipo «Amuchina") posto fuori, ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

La prognosi è riservata e le condizioni sono delicate. L’episodio si sarebbe verificato, a quanto pare, quando lo studente era uscito nel bagno e si apprestava a rientrare il classe. Al momento non si sa se il personale della scuola sia intervenuto in tempo per bloccare il ragazzo nel proseguire l’azione, fatto sta che sul posto sono subito intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito il ragazzo all’ospedale dell’Aquila.

Bisogna attendere almeno la giornata di oggi per capire come il suo fisico reagirà alla sostanza, altamente tossica. Dopo i tragici accadimenti legati al terremoto del 2009, il Liceo Classico dell’Aquila è stato trasferito insieme ad altri istituti in quello che è stato definito polo di Colle Sapone che conta complessivamente 1.400 alunni. Per il resto il primo giorno di rientro tra i banchi, contrassegnato dalla presenza anche di vigili urbani e personale della protezione civile, non ha fatto registrare alcuna problematica.

