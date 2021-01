Ecco chi è Lello Ciampolillo, il senatore dell'ultimo minuto

Alfonso Ciampolillo, detto Lello, è un politico italiano nato a Bari il 2 febbraio 1972. Alle elezioni amministrative del 2009 è stato il candidato del Movimento 5 Stelle per la carica di sindaco di Bari dove ha ottenuto 749 voti, pari allo 0,4% dei consensi.

Elezione a senatore

Nel 2013 viene eletto senatore della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione Puglia per il Movimento 5 Stelle, divenendo il 7 maggio dello stesso anno membro della VIII Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) e dal 5 giugno di quella per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Viene rieletto al Senato nel 2018. Il 31 gennaio 2020 viene espulso dal partito al termine dell'istruttoria sui mancati rimborsi.

Posizioni politiche

Riguardo alla epidemia del batterio Xylella fastidiosa, che ha colpito l'olivicoltura italiana causando la diffusione del Complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CoDiRO), Ciampolillo si è schierato con il fronte di chi, con posizioni di negazionismo del problema, si è opposto a misure di contrasto mediante l'abbattimento degli olivi. E' inoltre favorevole alla legalizzazione della cannabis e a favore del movimento animalista definendosi vegano.

Il caso durante la fiducia a Conte

Caos al Senato - il 19 gennaio del 2021 - sul voto di Lello Ciampolillo, ex senatore del M5, con la presidente Elisabetta Casellati costretta a ricorrere al "Var". Ciampolillo durante il voto di fiducia a palazzo Madama, infatti, non ha risposto alle prime due chiamate, ma sul filo di lana, quando la presidente del Senato aveva già chiuso le votazioni ha chiesto di poter esprimere il suo voto. La Casellati ha deciso di fermare tutto e ricorrere alla registrazione della seduta prima di decidere se riaprire o meno il voto all’ex senatore del M5S. Alla fine, la presidente del Senato ha riammesso al voto sulla fiducia al governo i due senatori "ritardatari", lo stesso Lello Ciampolillo e Riccardo Nencini. «Risulta che il senatore Ciampolillo sia arrivato in Aula alle 22.14 e io avevo chiuso la votazione alla 22.15. Lo riammetto quindi alla votazione. In base a quanto emerso dal video, anche il senatore Nencini che era immediatamente dopo», ha annunciato Casellati. Entrambi hanno votato sì alla fiducia.

