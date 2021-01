Roma, 80 chili di droga sequestrati dalla mobile

Il personale dei "falchi" della sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile della Questura di Roma ha arrestato quattro persone e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pari a oltre 75 chili di marijuana e 6 chili di hashish. In particolare, a seguito di specifici servizi di osservazione e pedinamento, sono state individuate due persone presumibilmente coinvolti in un traffico di sostanze narcotiche.

Gli stessi sono stati notati muoversi nella zona di Ciampino e, dopo averli visti fermarsi, con due auto distinte, nei pressi di una rampa di accesso ad alcuni box/garage, hanno deciso di bloccarli ritenendo che potesse essere effettuato un prelievo di stupefacente. Entrambi erano in possesso di due distinte chiavi, riconducibili a due box differenti, all’interno di uno dei quali sono stati trovati 65 chili circa di marijuana e 4 chili circa di hashish, conservati in buste pronte per il trasporto.

