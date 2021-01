Coronavirus: in Italia 14.372 nuovi positivi e 492 vittime. In Sicilia 37 morti e 994 contagi

Sono 14.372 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 492. Ieri i positivi erano stati 15.204 e i morti 467. I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i morti 87.381. Gli attualmente positivi sono 474.617 (-3.352 rispetto a ieri). Sono invece 1.953.509 i pazienti dimessi o guariti (+17.220). In isolamento domiciliare ci sono 451.551 persone (-2.905).

In Sicilia oggi 37 morti e 994 contagi: 7 in terapia intensiva

E’ di 37 morti il bilancio odierno delle vittime da coronavirus in Sicilia. I contagi sono 994, per un totale di 46.176 attuali positivi. I dimessi/guariti sono 1.811. I tamponi: 22.761. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 7, per un totale di 215.

© Riproduzione riservata