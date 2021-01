Terremoto giudiziario a Brindisi dove i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato sei persone, di cui tre in carcere e tre ai domiciliari. Fra loro nomi illustri come quelli di due magistrati del tribunale fallimentare brindisino. Tra le accuse, a vario titolo, quella di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Potenza.

© Riproduzione riservata