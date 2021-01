Germania, "il vaccino AstraZeneca solo sotto i 65 anni"

La Germania raccomanda anche la vaccinazione con il vaccino del produttore britannico-svedese AstraZeneca, ma con restrizioni. Sulla base dei dati attualmente disponibili, questo vaccino è raccomandato solo per le persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ha annunciato il ministero Federale della Salute. Lo riferisce la Dpa.

Nei giorni scorsi se ne era parlato anche in Italia: "I dati sul vaccino di AstraZeneca non sono ben rappresentati nella fascia di età superiore a 65 anni". Lo aveva detto il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, a 'Buongiornò di Sky TG24. «Lasciando il responso all’Ema», ha rilevato Palù riferendosi all’Agenzia europea dei medicinali, «è certo che la fascia sopra i 65 anni non era molto rappresentata negli studi validativi. Quando è uscito Lancet nel novembre 2020 c'erano pochi casi che poi sono stati incrementati ma è oggetto di valutazione». Il vaccino coprirebbe comunque soggetti in attività lavorativa fra i più esposti, come gli insegnanti».

