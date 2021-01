Walter Zenga entra nella casa del Grande Fratello per far pace col figlio Andrea

Walter Zenga entrerà nella casa del "Grande Fratello Vip" per un incontro con il figlio Andrea. L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale sarà ospite nella puntata di venerdì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5. Nelle scorse puntate, Andrea aveva parlato del suo difficile rapporto con il padre, usando spesso parole dure: "Nei momenti più importanti della mia vita non c'è mai stato".

"Io non so cosa voglia dire avere una figura paterna". Andrea Zenga, nella Casa, ha modo di riflettere sull'assenza di suo padre. #GFVIP pic.twitter.com/e1DHcU5aBU — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

Frasi che hanno suscitato molto clamore anche al di fuori della Casa di Cinecittà. Anche Nicolò Zenga aveva ripetuto le stesse parole del fratello durante un'intervista a "Domenica Live". Ora la palla passa a Walter, che avrà la possibilità di parare le critiche ricevute dai figli.

© Riproduzione riservata