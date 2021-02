I primi 41 anni di Elisabetta Gregoraci, gli auguri di Briatore e del figlio con un post

"Buon compleanno Eli. Un mondo di auguri da noi due". Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco fanno gli auguri a Elisabetta Gregoraci con uno scatto su Instagram. Oggi è il compleanno della showgirl e conduttrice calabrese: Elisabetta, nata l'8 febbraio del 1980, compie 41 anni. Nello scatto pubblicato sul social network si vedono l'imprenditore piemontese, cappello da baseball e mascherina d'ordinanza, con il ragazzino.

Solo un paio di giorni fa Briatore aveva condiviso con i follower un'altra fotografia. Stavolta nell'immagine compariva anche l'ex modella, che nel 2020 aveva partecipato al Grande Fratello Vip: con lei e il patron del Billionaire appariva ancora Nathan Falco, il figlio della coppia, nato nel marzo 2010. Il terzetto era ritratto con sullo sfondo una piazza San Pietro semideserta.

E sempre qualche giorno fa la bellissima showgirl calabrese aveva raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, di aver superato un dramma. La Gregoraci ha parlato per la prima volta del serio problema di salute che l’ha colpita qualche settimana fa e per il quale è stata operata d'urgenza. «Il ginecologo, durante una visita di controllo, mi ha detto che avrei dovuto togliere, subito il giorno dopo, un piccolo polipo all’utero». La grande paura di Elisabetta è da ricollegare anche alla perdita della madre, morta proprio per un tumore: «Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima».

