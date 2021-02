L'infermiere Antonio Barracano: con il pianoforte rallegro gli anziani in attesa del vaccino

«La presenza di un pianoforte nella sala di attesa per le vaccinazioni e la mia passione smisurata per la musica hanno generato un sorprendente apprezzamento da parte di tutti». Così all’ANSA Antonio Barracano - un nome che richiama quello del famoso personaggio di Eduardo De Filippo, "Il sindaco del Rione Sanità" - infermiere della Asl Napoli 2 Nord che a Bacoli (Napoli) allieta da qualche giorno l’attesa degli ultraottantenni per ricevere la dose di vaccino contro il Covid nella Sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana nel Lago Fusaro.

Spiega Barracano: «L'idea è nata per caso con un mio collega. Un pianoforte che sembrava abbandonato e che ho accordato ci permette di non rendere pesanti le attese degli anziani, soprattutto tra una sessione e la successiva. Io approfitto della pausa di dieci minuti e propongo un repertorio tutto di musica napoletana». Il successo è stato pieno. Non solo da parte dei pazienti. Hanno gradito anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione ed i vertici dell’Asl flegrea. Barracano, già responsabile del Centro diabetologico di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, nell’emergenza Covid ha già operato per effettuare i tamponi con turni massacranti di sette giorni affrontati sempre con l’innata allegria che lo accompagna.

