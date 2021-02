Donna uccisa a coltellate nel suo negozio a Genova: si cerca l'ex compagno

La polizia sta cercando di rintracciare l’ex compagno di Clara Ceccarelli, la donna di 70 anni uccisa nel tardo pomeriggio di oggi nel suo negozio di pantofole, in pieno centro a Genova. Al momento dell’omicidio, a quanto si apprende, non c'erano clienti nel locale. La polizia sta raccogliendo testimonianze di chi conosceva la donna o si trovava nei pressi del negozio. Alcuni hanno affermato di aver visto un uomo fuggire verso una via limitrofa.

Dalle indagini è emerso che il suo ex compagno aveva cercato di uccidersi nei giorni scorsi ma era stato salvato dall’intervento della polizia. A quanto risulta, l’uomo aveva problemi economici e la ex compagna lo aveva aiutato prestandogli del denaro. Sembra che l'uomo spendesse i pochi averi tentando la fortuna con giochi come il "gratta e vinci".

"Non sopportava più il suo ex"

«Si erano lasciati da alcuni mesi. Lui le telefonava sempre, prima le rubava in casa. Gliene aveva fatte tante e lei non poteva più sopportare». Così una cugina di Clara Ceccarelli, la donna uccisa nel suo negozio di pantofole in pieno centro a Genova, ha parlato dell’ex compagno della donna appena arrivata sul luogo del delitto. «L'avevo vista oggi - ha continuato la parente - ed era tranquilla». A quanto si apprende, la donna è stata colpita con almeno due coltellate che l’hanno raggiunta al collo e all’addome. Sembra che alcuni passanti abbiano visto un uomo fuggire dal negozio e abbiano cercato di fermarlo.

