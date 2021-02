Avellino, la forza di nonna Livia: cammina 15 km per fare il vaccino anti-Covid

Ha camminato per ben 15 chilometri a piedi con l'obiettivo di ricevere la prima dose del vaccino anti Covid: da Calitri a Bisaccia, due comuni in provincia di Avellino.

Nonna Livia, anziana di 86 anni, non si è persa d'animo e con grande tenacia e forza di volontà è uscita di casa di buon mattino e dopo quattro ore di cammino è arrivata alle 13 per l'appuntamento con la somministrazione del vaccino Pfizer.

Come riportato da il Mattino, una conoscente che le da una mano in casa le ha proposto di accompagnarla presso il centro polifunzionale di Bisaccia, ma lei non ha voluto aspettare e si è messa in cammino. Quattro ore dopo, nonna Livia è giunta a destinazione, ma in una struttura sanitaria sbagliata. Qui gli operatori l'hanno aiutata e rifocillata e l'hanno poi accompagnata al polifunzionale, dove le è stato somministrato il vaccino. "Le abbiamo chiesto come fosse arrivata a Bisaccia. Ha confermato di aver percorso la strada a piedi e di essersi fatta accompagnata solo nel tratto finale", ha raccontato un operatore.

Inoltre, in virtù anche dall'intervento promosso dal comandante dei vigili urbani di Bisaccia Gerardo Rollo, il personale ha allertato i servizi sociali che hanno provveduto ad accompagnare l'anziana a casa: "Conosciamo la signora e non è la prima volta che percorre a piedi il tratto di strada tra i due comuni. È una di quelle anziane che sembra avere, è proprio il caso di dirlo, una marcia in più. Sono abituate ai sacrifici e alla fatica fisica. Per loro quindici chilometri a piedi sono una passeggiata di salute", ha detto Rollo.

