Coronavirus, sale il tasso di positività (4,8%). Contagi: Sicilia al decimo posto nazionale

Diffusi i dati quotidiani legati al contagio da Covid. Sono 340.247 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 303.850, oltre 36 mila in meno. Il tasso di positività è del 4,8%, rispetto al 4,4% di ieri (+0,4%). Risultano 1.485 in più (389.433 totali) i positivi rispetto ai ieri. Sono 2.157 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 11 unità in più nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 178. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.217 persone, in calo di 78 unità rispetto a ieri. Sale di 318 unità il numero di decessi (96.666 totali), mentre 14.599 sono i dimessi (2.362.465).

I dati siciliani

Sono 542 i nuovi positivi al Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia. Con 26.440 tamponi processati l’incidenza è di poco superiore al 2,0%. La regione si trova oggi al decimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.060. Gli attualmente positivi sono 27.690 con un decremento di 967 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.488. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 946, 7 in meno rispetto a ieri; scendono anche i ricoveri in terapia intensiva: 130, 5 in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo con 237 casi, Catania 102, Messina 40, Trapani 9, Siracusa 54, Ragusa 3, Caltanissetta 58, Agrigento 22, Enna 17.

