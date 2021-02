Incidente in Spagna: elefante uccide il guardiano dello zoo con un colpo proboscide

Un custode di 44 anni di uno zoo del nord della Spagna è morto in seguito a un colpo di proboscide sferratogli da una femmina di elefante africano. E’ accaduto mercoledì nel Parco nel naturale Cabarceno, nella regione autonoma della Cantabria. L’elefantessa di quattro tonnellate si trovava insieme al suo cucciolo quando ha colpito l’uomo mentre faceva le pulizie nel recinto e le controllava una ferita alla zampa. Il custode è stato sbalzato contro le inferriate ed è morto tre ore dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. Sul caso la polizia ha aperto un’inchiesta

