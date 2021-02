Contagi in ascesa in Repubblica Ceca: c'è una nuova variante. Superate le 20mila vittime

Mentre l'Europa, da sei settimane a questa parte, viaggia verso un ridimensionamento dei numeri da contagio, ciò che sta accadendo in Repubblica Ceca ha dell'incredibile. La Cnn parla chiaramente di disastro nella nazione dell'Est. Una nuova variante più aggressiva del virus si sta diffondendo nel Paese, mandando in crisi gli ospedali e il sistema sanitario. E il tasso di mortalità ceco è tra i più alti al mondo. Il bilancio delle vittime è devastante: superata la soglia dei 20mila decessi. Una percentuale altissima se si considera che la nazione è popolata da dieci milioni di abitanti (appena il doppio della Sicilia).

I provvedimenti

Venerdì il governo ha ammesso di non avere altra scelta che imporre un lockdown molto rigido, a cominciare da lunedì. Parlando in Parlamento, il primo ministro Andrej Babiš ha ammesso che il suo governo ha commesso troppi errori, ma ha detto che non è il momento di polemizzare, spiegando che è comunque necessario un nuovo blocco.

