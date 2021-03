Il Tar di Palermo ha sospeso oggi i fermi che bloccavano SeaWatch4, in porto da 6 mesi, in attesa di un pronunciamento della Corte di Giustizia UE. Lo riferisce la stessa ong. in un tweet. La nave «è libera e può tornare a operare nel mediterraneo centrale - aggiunge il tweet - par salvare coloro che l’Unione europea lascia annegare» .

