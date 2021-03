Un bambino di 11 anni è stato investito oggi alle 14 in via di Massa San Giuliano, nella periferia romana di Castelverde. L’auto, una Bmw, è fuggita, ma è stata rintracciata poco dopo. Il bambino è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso. Le sue condizioni la momento sono stabili e non risulta in pericolo di vita. Sul posto pattuglie del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.

