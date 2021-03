La Campania in zona rossa da lunedì. Veneto e Friuli in arancione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo. La Campania passa in zona rossa da lunedì 8 marzo. Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Calabria e Sicilia restano in zona gialla, mentre la Lombardia evita la zona rossa, passando all'arancione scuro. Anche l'Emilia-Romagna mantiene l'arancione. La scelta sarebbe dovuta pure alle differenze che ci sono fra i vari territori della provincia: per Bologna e Modena, le due zone maggiormente sotto pressione, è già infatti stata istituita la zona rossa, mentre Rimini, Ravenna, Cesena e Reggio Emilia sono in "arancione scuro".

Ecco come sono divise le regioni:

Zona rossa: Campania, Basilicata e Molise.

Zona arancione: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento.

Zona gialla: Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

Zona bianca: Sardegna.

