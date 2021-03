«Il via libera del ministero della Salute alla somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca anche nei soggetti con più di 65 anni è un’ottima notizia. Il governo è al lavoro per accelerare la campagna di vaccinazioni. Fondamentale la collaborazione tra lo Stato e le Regioni». Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (ANSA).

© Riproduzione riservata