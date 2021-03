Nuovo dpcm anti-Covid, gli esperti: no a un lockdown nazionale

Quando arriverà il novo dpcm? Il governo sta valutando le considerazioni che sono arrivate dal Comitato tecnico scientifico ma una decisione su nuove chiusure non è al momento sul tavolo e non è attesa "ad horas". E’ quanto emerge al termine di una giornata in cui si sono rincorse le ipotesi di ulteriori strette a breve per limitare i contagi da Covid.

In giornata il Cts, che si è riunito questa mattina per più di tre ore, ha suggerito un zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni e weekend rossi in tutta Italia come durante le vacanze di Natale. Secondo quanto ha appreso l’AGI da fonti del Cts, gli esperti avrebbero detto no a un lockdown nazionale. La notizia è confermata da palazzo Chigi.

Gli esperti hanno insistito sull'urgenza di introdurre una zona rossa automatica e rafforzata quando si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti. Il passaggio in zona rossa (non solo scuole chiuse), ha raccomandato il Cts, deve essere quindi automatico e non a discrezione del governatore come prevede ora il dpcm. Tuttavia, viene riferito, una decisione del governo al momento non è sul tavolo e non è attesa nelle prossime ore.

Il Cts ha proposto weekend rossi come a Natale e inasprimento delle misure per tutte le zone. «E' la direzione giusta ma va intrapresa con urgenza - commenta in un’intervista a La Stampa Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia a Padova - la settimana prossima sarà cruciale: se il contagio supererà i 30mila casi al giorno bisognerà chiudere tutto».

Solo la zona rossa può arginare la variante inglese?

"In Inghilterra misure simili sono state sufficienti - osserva Crisanti - ma è molto importante che vengano seguite da tutti».

I provvedimenti sono in ritardo? «Sono mesi che chiedo di contenere la variante inglese ma non mi hanno dato retta. Avremmo evitato tanti morti e questo mi rattrista».

© Riproduzione riservata