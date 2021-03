Con il nuovo decreto Covid appena approvato, l'Italia diventerà zona rossa e arancione per buona parte del territorio a partire da lunedì. E con la nuova serrata torna anche il modulo di autocertificazione per il mese di marzo 2021 (qui il pdf editabile o da scaricare), necessaria per gli spostamenti e le visite ai congiunti in fascia rossa e arancione.

© Riproduzione riservata