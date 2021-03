Vaccino AstraZeneca: in trial Usa nessun aumento rischio trombosi

«Il vaccino è stato ben tollerato e il comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati (Dsmb) non ha identificato problemi di sicurezza relativi al vaccino. Il Dsmb ha condotto una revisione specifica degli eventi trombotici e della trombosi del seno venoso cerebrale (Cvst) con l’assistenza di un neurologo indipendente. Il Dsmb non ha riscontrato un aumento del rischio di trombosi o eventi caratterizzati da trombosi tra i 21.583 partecipanti che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino. La ricerca specifica per Cvst non ha trovato eventi in questo studio». Lo rende noto AstraZeneca in una nota con i risultati del trial di fase tre portato avanti negli Stati Uniti.

«Lo studio di fase III AstraZeneca negli Stati Uniti del vaccino anti-Covid ha dimostrato un’efficacia del vaccino statisticamente significativa del 79% nel prevenire Covid-19 sintomatico e del 100% nel prevenire malattie gravi e ospedalizzazione». Così in una nota stampa la multinazionale presentando i risultati del trial di fase tre portato avanti negli Stati Uniti. «Questa analisi ad interim di sicurezza ed efficacia - prosegue la nota - si è basata su 32.449 partecipanti che hanno maturato 141 casi sintomatici di Covid-19. L’efficacia del vaccino è stata coerente per etnia ed età. In particolare, nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni, l’efficacia del vaccino è stata dell’80%».

«Questi risultati si aggiungono al crescente corpo di prove che dimostrano che questo vaccino è ben tollerato e altamente efficace contro tutte le gravità del Covid-19 e in tutte le fasce d’età. Siamo fiduciosi che questo vaccino possa svolgere un ruolo importante nella protezione di milioni di persone in tutto il mondo da questo virus letale». Così Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo, Ricerca e sviluppo biofarmaceutici di AstraZeneca, ha commentato i risultati di fase 3 negli Usa del candidato vaccino anti-Covid sviluppato dalla multinazionale. «Ci stiamo preparando a presentare questi risultati alla Food and drug administration degli Stati Uniti - ha aggiunto - e per il lancio di milioni di dosi in tutta l’America nel caso in cui il vaccino ottenga l’autorizzazione per l’uso di emergenza negli Stati Uniti».

Ann Falsey: entusiasmante risultato su ultra 65enni

«Questi risultati riconfermano i risultati precedenti osservati negli studi del vaccino anti-Covid in tutte le popolazioni adulte, ma è entusiasmante vedere risultati di efficacia simili nelle persone di età superiore ai 65 anni per la prima volta. Questa analisi convalida il vaccino AstraZeneca Covid-19 come un’opzione di vaccinazione aggiuntiva tanto necessaria, offrendo la fiducia che gli adulti di tutte le età possano beneficiare della protezione contro il virus». Così Ann Falsey, professore di Medicina, University of Rochester School of Medicine Usa e co-lead Principal investigator per lo studio, commentando i risultati di fase 3 negli Stati Uniti del candidato vaccino AstraZeneca.

Sudafrica vende un milione di dosi Astrazeneca all'Unione Africana

Il Sudafrica ha venduto un milione di dosi di vaccino AstraZeneca in suo possesso all’Unione Africana (Ua), ha annunciato domenica il ministero della Salute. Il Paese ha interrotto il suo programma di vaccinazione con il farmaco AstraZeneca dopo che sono stati sollevati dubbi sull'efficacia contro la variante sudafricana. Le dosi verranno distribuite ad altre 14 nazioni africane. Il ministro della Sanità Zweli Mkhize ha reso noto che "il primo lotto di vaccini che viene consegnato andrà a beneficio di 9 Stati membri dell’Unione africana. Il resto verrà raccolto questa settimana per essere consegnato ad altri 5 Paesi".

