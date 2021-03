Seconda laurea per Sammy Basso, "testimonial" della progeria

Sammy Basso, 26enne di Vicenza affetto da progeria e più volte volto di campagne di ricerca per la cura delle malattie rare, si è laureato in Molecular Biology al dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.

La progeria o sindrome di Hutchinson-Gilford, è una malattia genetica rara che causa l'invecchiamento precoce e quindi la comparsa di tutte le malattie tipiche degli anziani. Le capacità mentali non sono alterate e questo resta l'unico indice della vera età del malato.

La seduta di laurea si è svolta in modalità telematica e diretta streaming sul canale YouTube del dipartimento. Sammy ha discusso una tesi dal titolo «Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing».

Il Master segue la laurea conseguita nel 2018 in Scienze naturali con 110 e lode e la consegna nel 2019 del Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica, deciso "motu proprio" dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 2015 Sammy Basso aveva anche partecipato come ospite alla 65esima edizione del Festival di Sanremo, parlando della sua malattia genetica, rarissima, caratterizzata dalla comparsa di un invecchiamento precoce nei bambini.

