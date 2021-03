La scomparsa di Barbara Corvi: arrestato il marito. Intercettazioni: "Sciolta nell'acido"

E’ stata raccolta anche una intercettazione ambientale in cui una persona - al momento ancora ignota - afferma: «Io penso sia stata sciolta nell’acido», nel corso delle indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi, la trentacinquenne di Montecampano di Amelia il cui marito, Roberto Lo Giudice, è stato arrestato dai carabinieri di Terni. Le accuse sono quelle di concorso in omicidio volontario aggravato e occultamento o soppressione di cadavere. Il corpo della donna non è mai stato trovato. Il concorso è con un fratello dell’uomo, Maurizio Lo Giudice, che è indagato.

Nel corso di una conferenza stampa del procuratore capo della locale procura della Repubblica, Alberto Liguori, è stata segnalata anche un’altra intercettazione in cui lo stesso Roberto Lo Giudice, a proposito della scomparsa della moglie afferma: Sì, c'entro pure io». Le indagini - è stato spiegato - erano state riaperte a seguito di una interlocuzione con altre attività giudiziarie antimafia e si sono svolte con il contributo di tre collaboratori di giustizia. Quanto al movente del presunto omicidio di Barbara Corvi, è stato sottolineato che alla questione passionale si affiancano motivi economici, legati alle difficoltà dell’attività di ferramenta della coppia. Le indagini - è stato detto nel corso della conferenza stampa - hanno permesso di «smontare i depistaggi» di Lo Giudice per far credere che Barbara si fosse allontanata volontariamente.

