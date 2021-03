Studio Pfizer, Arnaldo Caruso: "I vaccini efficaci contro tutte le varianti"

Una buona notizia. Legata agli studi ed alla sperimentazione promossi da un luminare calabrese, il professore Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia e docente all’università di Brescia, sul siero mRna di Pfizer. I vaccini che si stanno somministrando in Italia - è questa la lieta novella - sono assolutamente efficaci contro tutte le “varianti” del coronavirus.

– Professore Caruso sgombriamo dunque il campo dai dubbi?

«Si i vaccini che si stanno somministrando sono efficaci rispetto a tutte le varianti del Covid. Posso dire che la cosiddetta variante inglese è quella neutralizzata meglio anche rispetto al ceppo pandemico originario.

– Quando usciremo da questo incubo?

Più vaccini riusciremo a inoculare e meglio sarà. Io credo che già la prossima estate le cose andranno meglio e se il numero dei vaccinati raggiunto sarà sufficiente e scatterà l’immunitàù di gregge penso che la pandemia sarà combattuta alla stregua di una influenza che potrebbe riproporsi annualmente. Ora bisogna continuare a stare attentissimi: i prossimi due mesi saranno fondamentali. Questo è il momento nel quale l’infezione sta raggiungendo il picco. Poi verrà l’estate e il Covid subirà una graduale defervescenza come tutti i virus stagionali..

– Quindi ritiene che le misure di contenimento adottate siano giuste?

«Sono importanti e sono destinate a fermare una curva ascendente della pandemia. La variante inglese è in questo momento predominante e, di conseguenza, il pericolo di contagio molto alto. Dunque appare sensato limitare i contatti. La variante inglese è molto più diffusiva rispetto alla precedente.

– Professore poi verrà l’estate...

Come ho già detto a luglio saremo in tanti ad essere vaccinati ma non dovremo compiere gli stessi errori della stagione estiva dello scorso anno. Occorrerà rimanere attenti ed evitare esagerati assembramenti.

– Ma perché si registra, in queste settimane, un numero di contagi maggiori tra i giovani?

Le persone più anziane stanno molto più attente, prendono precauzioni osservano pedissequamente le regole dettate in merito al distanziamento sociale, l’uso delle mascherine... I giovani vivono una sorta di semincoscienza tipica della loro età.

– Tornerà in Calabria per le feste pasquali?

No, non ci si può spostare e rimarrò a Brescia.

L’amore di Arnaldo Caruso per la sua terra di origine è assoluto. E lo dimostra pure un libro che ha pubblicato lo scorso anno dedicato alla Magna Grecia ed a una delle più importanti città antiche dell’area ionica calabrese: Sybaris. Venne fondata nell'VIII secolo a.C. da coloni achei, divenendo in meno di due secoli una metropoli di oltre 300.000 abitanti.

