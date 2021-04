Accoltellato in strada a Bari, 45enne muore nella notte

E’ deceduto nella notte, al Policlinico, il 45enne ferito ieri sera a seguito di un litigio avvenuto in strada a Bari, in via Ravanas nei pressi del Tribunale. L’animata discussione sarebbe cominciata tra un gruppo di persone residenti nella zona, intorno alle 20 del primo aprile. Ma dalle parole si è passati ai fatti e qualcuno tra i convolti avrebbe sferrato, con un’arma da taglio, alcuni colpi al 45enne al braccio e al torace. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per i reati di rapina ed estorsione, è stato trasportato al Policlinico di Bari in codice rosso, dove è deceduto.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno ascoltato, per tutta la notte, diverse persone che risiedono nella zona, possibili testimoni o componenti della discussione. Da una prima valutazione il contendere sarebbe di natura familiare o relativo a questioni abitative di quartiere. Al momento non è stata ancora recuperata l’arma del delitto. I poliziotti hanno anche acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.

