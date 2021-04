Esplosione in un appartamento a Trieste: morto un giovane, ferita una donna

Esplosione con risvolti drammatici questa mattina a Tieste. Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di una tremenda deflagrazione verificatasi in un appartamento nel popoloso rione di San Giacomo, all’ultimo piano in via del Ponzanino 3. Secondo le prime informazioni, le condizioni della donna non sarebbero gravi. Non sono ancora chiare le cause di quanto avvenuto. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri con i sanitari del 118. L’esplosione si è verificata intorno alle 13. Secondo quanto si è appreso, il corpo della vittima sarebbe stata trovato carbonizzato dagli uomini dei soccorsi. La donna ferita è stata trasportata all’ospedale di Cattinara. Sarebbe rimasta ferita a seguito del crollo del muro separatore dei due appartamenti del piano. «Un fortissimo botto, una grande esplosione» è la testimonianza più comune degli abitanti in zona. L’asse stradale è stato interdetto alla circolazione per permettere i soccorsi e i rilievi di rito. Nello stabile, che è stata evacuato, abiterebbero una ventina di coinquilini.

