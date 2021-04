Sileri: "Non fermeremo vaccino Astrazeneca ma Ema sia precisa sui limiti di età"

Il blocco della somministrazione del vaccino di Astrazeneca da parte dell’Olanda non deve preoccupare. Ne è convinto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, intervistato dalla Stampa, annuncia: «Non fermeremo Astrazeneca. Bisogna andare avanti con la vaccinazione» ma «l'Ema credo dovrà pronunciarsi nuovamente per introdurre un limite di età, non per bloccare o sospendere la somministrazione. Individuata la fascia d’età di cui parlavamo prima, con un rischio maggiore di trombosi, si mette un limite per la somministrazione o un’avvertenza che preveda un monitoraggio di chi viene vaccinato». A suo avviso «è una complicanza che una volta riconosciuta in tempo è facilmente trattabile». Sileri sottolinea che «siamo esattamente al picco della terza ondata e a fine aprile vedremo i primi effetti delle vaccinazioni. I reparti degli ospedali torneranno ad avere ossigeno. In alcune aree del Paese i numeri già iniziano a scendere - spiega -. A fine aprile arriveremo a 500 mila dosi al giorno, sarà la curva decisiva».

© Riproduzione riservata