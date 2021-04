Aggredisce vicino e si lancia da tredicesimo piano, morto uomo di 46 anni

Ha suonato a casa del vicino e lo ha aggredito con una pinza poi è scappato e si è lanciato dal tredicesimo piano di un palazzo alla periferia di Roma mentre i soccorritori tentavano una mediazione, ed è morto. E’ accaduto in via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca. Sul posto vigili del fuoco e i carabinieri. A quanto ricostruito l’uomo di 46 anni, disoccupato e con precedenti per droga si era lasciato con la moglie. E’ andato a bussare a casa del vicino con cui aveva in passato litigato e ha cominciato a farfugliare. Poi lo ha aggredito con una pinza ed è scappato. All’arrivo dei soccorsi era salito al tredicesimo piano e poco dopo si è lanciato.

