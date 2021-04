Astrazeneca, la Ue verso raccomandazione uso vaccino sopra i 60 anni. Alle 21 conferenza

L’uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato sopra i 60 anni. E’ quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate. L’indicazione potrebbe essere accolta da tutti i paesi Ue in una posizione unitaria attualmente in discussione. Oggi, alle 21, presso l'Auditorium «Cosimo Piccinno» del Ministero della Salute, si terrà la conferenza stampa sulle valutazioni Ema in relazione al vaccino anti Covid-19 Vaxzevria di AstraZeneca. Interverranno il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.

Sono gli sviluppi a quanto accaduto nel pomeriggio quando era arrivato il parere dell'Ema sul vaccino AstraZeneca in cui è stato sottolineato che è possibile un legame con rare trombosi, ma «i benefici» del vaccino AstraZeneca «superano i rischi». Non è stato mostrato un nesso con l’età» tra gli eventi rari di trombosi ha precisato la direttrice dell’Ema, Emer Cooke, ma «la maggior parte dei casi finora segnalati» all’Ema «si è verificata in donne di età inferiore ai 60 anni» ed «entro 2 settimane dalla prima dose» mentre l’incidenza dei casi sospetti dopo la seconda dose «è limitata».

Ema, nessuna restrizione per il vaccino AstraZeneca: «Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio». Così i responsabili dell’Ema in conferenza stampa.

Ema, al 22 marzo 18 i decessi per trombosi rare

Il Comitato per la sicurezza dell’Ema (PRAC) ha effettuato un’analisi approfondita di 62 casi di trombosi del seno venoso cerebrale e 24 casi di trombosi venosa dell’addome riportati nel database sulla sicurezza dei farmaci dell’Ue (EudraVigilance) al 22 marzo 2021, 18 dei quali fatali. Lo riporta l’Ema in una nota sul vaccino AstraZeneca, sottolineando che «i casi provenivano principalmente da sistemi di segnalazione spontanea dell’AEA e del Regno Unito, dove circa 25 milioni di persone avevano ricevuto il vaccino».

AstraZeneca: il Belgio lo blocca per gli under 56

Il Belgio limiterà la somministrazione del vaccino Covid-19 di AstraZeneca agli over 55, a seguito della conferma da parte dell’Ema di un legame con rare forme di coaguli di sangue. La sospensione della somministrazione per gli adulti di età compresa tra i 18 e i 55 anni si basa su «recenti pareri scientifici», ha spiegato il ministero della Salute in un nota. Agli under 56 verranno dati vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna.

AstraZeneca: Ema, possibile revisione rischi per under 30

(Ema) per il momento non raccomanda la somministrazione di un vaccino diverso da AstraZeneca per «fasce diverse della popolazione», ma «esaminerà le informazioni aggiuntive anche in questo contesto». Lo ha detto la direttrice dell’Ema, Emer Cooke, a proposito della decisione del Regno Unito di offrire un vaccino diverso alle persone con meno di 30 anni. «Lavoriamo a stretto contatto con le autorità britanniche» e «terremo conto di ogni informazione per ogni ulteriore revisione», ha aggiunto.

AstraZeneca: Ema annuncia aggiornamento bugiardino e avvisi

«Le informazioni» del bugiardino del vaccino di AstraZeneca saranno aggiornate e saranno diffusi "avvisi". Lo ha detto Sabine Straus della commissione per la valutazione del rischio dell’Ema.

AstraZeneca: media, in Gb ad under-30 Pfizer/Moderna

Nel Regno Unito, l’agenzia di regolamentazione dei prodotti medico-farmaceutici (Mhra, nell’acronimo in inglese) -che sta per tenere una cnoferenza stampa per dare aggiornamenti sulla sicurezza del vaccino OxfOrd/AstraZeneca - consiglierà di somministrare a coloro che hanno meno di 30 anni i vaccini di Pfizer e Moderna, invece che quello della casa farmaceutica anglo/svedese. Lo anticipa la stampa britannica

