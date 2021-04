Anziano ucciso a Torino: fermato un 50enne di Paternò (Catania)

Si chiama Salvatore Strano, 50 anni, originario di Paternò, in provincia di Catania, l’uomo che ieri pomeriggio, in via Tripoli, a Torino, ha ucciso a coltellate un anziano di 91 anni al termine di una lite scoppiata per futili motivi. L’assassino, senza fissa dimora e con alle spalle una serie di reati contro il patrimonio e legati alla droga, ha ucciso l’anziano colpendolo quattro volte con un coltello da cucina. E’ stato bloccato nella notte mentre si aggirava tra i binari della stazione di Porta Nuova, con addosso i vestiti e le scarpe ancora macchiati del sangue della vittima.

