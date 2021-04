Maturità, domande presidenti di commissione Esami di Stato 2021 - Istruzioni PDF

Maturità, domande presidenti di commissione Esami di Stato 2021: il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una guida per fornire ai dirigenti scolastici e ai docenti interessati le informazioni per la compilazione delle istanze di iscrizione all’elenco regionale dei Presidenti e di partecipazione all’esame di Stato 2021.

La trasmissione delle domande su Istanze online può essere effettuata dal 25 marzo 2021 al 12 aprile 2021.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato del secondo ciclo i dirigenti scolastici e i docenti con almeno 10 anni di servizio di ruolo, anche collocati a riposo da non più di tre anni.

L’articolo 7 dell’ordinanza ministeriale n. 54 del 3 marzo 2021 definisce i soggetti che sono tenuti a partecipare al procedimento di nomina in qualità di presidente di

commissione e quelli che ne hanno facoltà.

Scarica le istruzioni in PDF: Modalita di costituzione e di nomina delle commissioni

Nel dettaglio:

* un dirigente scolastico preposto a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali o a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, o ai convitti nazionali e agli educandati femminili è tenuto a presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1) man

* un dirigente scolastico in servizio preposto a istituti del primo ciclo di istruzione statali ha facoltà di presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1)

* un docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado statale con almeno 10 anni di servizio di ruolo ha facoltà di presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1).

* un dirigente scolastico o un docente di scuola secondaria di II grado, collocato a riposo da non più di 3 anni, ha facoltà di presentare entrambe le domande (modelli ES-E e ES-1)

FAI LA RICHIESTA SU ISTANZE ONLINE

Accesso all’istanza

Gli aspiranti devono compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione Istanze online.

Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando le credenziali dell’area riservata del Portale ministeriale oppure una identità digitale SPID.

In entrambi i casi occorre essere abilitati al servizio Istanze OnLine. Per chi non fosse abilitato, nella pagina dedicata al servizio, sono disponibili dei vademecum.

* La presentazione dell’istanza d’iscrizione all’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente modello ES-1, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

* Si raccomanda ai docenti che siano stati o stiano per essere designati commissari interni, per le classi conclusive che presentano all’esame, di NON trasmettere le istanze.

