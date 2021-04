Precipita nel vuoto dai palazzi del Centro Direzionale: morta una donna a Napoli

Una donna è precipitata da uno degli edifici dello stabile perdendo la vita. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. La terribile morte si è verificata intorno alle 13.30 circa di questo pomeriggio. Non si sa ancora se si tratti di un incidente o meno ma, almeno secondo una prima ricostruzione e le testimonianze dei presenti, probabile si tratti di un suicidio ma tutte le piste restano per il momento aperte e gli investigatori ancora non hanno certezze.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno posto un lenzuolo sul corpo che ha lasciato al suolo una grossa macchia di sangue. Una scena a cui hanno assistito moltissime persone e di conseguenza si è creato il panico dopo la visione del corpo che si schiantava al suolo.

