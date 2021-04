I funerali di Filippo a Windsor, iniziato il corteo funebre

E’ iniziato il corteo funebre per le esequie del principe consorte Filippo, morto venerdì 9 aprile. Il feretro è stato caricato su una Land Rover modificata ad hoc su progetto dello stesso duca di Edimburgo, con le sue insegne di veterano della Royal Navy. E’ seguito in processione - nel breve tragitto fra il Castello di Windsor e l’annessa cappella di St George - dall’erede al trono Carlo, dalla principessa Anna e dagli altri due figli della coppia reale, nonché da alcuni nipoti (inclusi William e Harry, distanziati fra loro) e da un genero. La regina Elisabetta è su una Bentley che la conduce direttamente in chiesa.

I principi William e Harry sono seduti ai lati opposti della cappella di St. George durante i funerali del nonno, il principe Filippo. I rapporti tra i due fratelli sono tesi da quando Harry e la moglie Meghan (rimasta in California perché in stato avanzato di gravidanza), hanno lasciato la casa reale inglese. Harry siede da solo mentre William è vicino alla moglie Kate. Alla fine però il principe Harry, duca di Sussex, è stato visto scambiare qualche parola dapprima con la cognata Kate e poi con il fratello maggiore William all’uscita dalla cappella di St George dopo i funerali del nonno Filippo, consorte della regina Elisabetta. I due figli di Carlo e Diana, al primo incontro dopo la traumatica intervista rilasciata alcune settimane fa da Harry con la consorte Meghan alla Cbs americana (con accuse di razzismo all’interno della dinastia) e il traumatico strappo dalla Royal Family dei Sussex culminato nel trasferimento a Los Angeles, sono apparsi tranquilli, fianco a fianco, nel tragitto a piedi di ritorno dalla chiesa verso il castello di Windsor. Harry non era accompagnato da Meghan, che come è noto è rimasta negli Usa su raccomandazione dei medici, essendo in stato di gravidanza avanzata in attesa di una seconda figlia dopo il primogenito Archie. Assenti alle esequie pure tutti i pronipoti di Filippo, incluso il principino George, primo figlio di William e Kate e terzo in linea di successione al trono di Elisabetta dopo suo nonno Carlo e suo padre.

