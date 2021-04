Covid: il coprifuoco resta alle 22, possibile stop a giugno. Ma è scontro in Cdm

Il decreto legge ha avuto il via libera del Cdm con l’astensione della Lega, che insiste sulla necessità di spostare il coprifuoco dalle 22 alle 23. Da lunedì quindi tornano le zone gialle e si da il via alle riaperture, resta la misura del coprifuoco alle ore 22. Ma a fine maggio potrebbe - spiega una fonte che ha partecipato al Cdm - essere tolto il coprifuoco se i dati dei contagi lo permetteranno. Dovrebbe esserci infatti un successivo step con un nuovo decreto.«Il premier Draghi ci ha detto che tra 15 giorni ci sarà un nuovo decreto con nuove aperture, bene lo voteremo», ha spiegato Salvini. «Apprendiamo che c'è una discussione aperta in Cdm- ha detto in Aula il capogruppo alla Camera di FdI Francesco Lollobrigida - un atto di coraggio dei colleghi della Lega rispetto al dl aperture e ad un mantenimento del coprifuoco alle 22 inutile e inspiegabile. Faccio un ringraziamento pubblico agli amici della Lega, se le posizioni dei ministri saranno confermate, e invito i colleghi di Forza Italia a fare lo stesso, dimostrando la coerenza del centrodestra in atti di interesse per la collettività. Il mio è un appoggio parlamentare».

Da lunedì prossimo, intanto, la maggior parte dell’Italia potrebbe tornare in giallo, ma quella data è solo l'inizio della road map delle riaperture, che avrà diverse tappe in calendario fino a luglio. Ecco il cronoprogramma della ripartenza del Paese.

26 APRILE - Verrà ripristinata la zona gialla dopo oltre un mese di stop. In tutti i territori classificati in questa area - anche tra regioni - ci si potrà spostare liberamente senza green pass o autocertificazione, mentre per spostarsi da o verso regioni rosse o arancioni servirà il pass (rappresentato dal certificato vaccinale, di negatività al tampone o di guarigione dal Covid). Sempre in zona gialla, riprenderanno diverse attività. Sarà possibile pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all’aperto. In zona arancione sarà mantenuta la sola possibilità di asporto, così come in quella rossa. In zona gialla riapriranno i musei, mentre gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto saranno svolti solo con posti a sedere preassegnati con distanza di almeno un metro; la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima, ma con un tetto di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Alcuni eventi si potranno riservare solo a chi abbia certificato verde. Ancora in zona gialla, saranno consentiti gli sport all’aperto. Si torna a scuola, ma le superiori potranno adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca, mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca.

15 MAGGIO - Riapriranno in zona gialla le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari. Riapriranno anche nei giorni festivi, sempre in zona gialla, i mercati e i centri commerciali.

1 GIUGNO - In zona gialla si potranno frequentare le palestre al chiuso. Potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso. Non si esclude del tutto che la misura possa essere estesa anche per la cena. Sempre in zona gialla, dal primo giugno si potrà andare a eventi sportivi negli stadi o palazzetti con presenza non superiore al 25% della capienza e comunque non più di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Da giugno potrebbero essere rivalutate, con una delibera, le disposizioni sul coprifuoco, che resta attualmente previsto alle 22: a seconda dei risultati dell’analisi della situazione epidemiologica, la misura potrebbe "slittare" alle ore 23 o essere eliminata. Per questa data potrebbe essere perfezionata in versione digitale, sulla scia del "green pass" europeo, anche la "certificazione verde" in Italia per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Sul certificato, già cartaceo dal 26 aprile, potrebbe quindi essere inserito un QR code, ma al progetto si sta ancora lavorando.

15 GIUGNO - Le fiere internazionali ripartiranno.

1 LUGLIO - Riapriranno gli stabilimenti termali, convegni, congressi e parchi tematici in zona gialla.

