Campagna di vaccinazione, Figliuolo: "Superate 380mila dosi in un giorno"

Magari non si arriverà ai famosi 500mila vaccini al giorno entro la fine del mese di aprile così come aveva paventato il generale Figliuolo, ma l'obiettivo inizia ad essere messo nel mirino. Ieri, infatti, sfiorata quota 400mila.

«Gli obiettivi che assegniamo alle regioni sono congruenti con le capacità vaccinali di ciascuna regione e l’afflusso che c'è in quel giorno e in quella settimana. Il piano è fatto in maniera scientifica. Ieri era previsto fare 325 mila somministrazioni, abbiamo superato probabilmente le 380 mila, perché alcune regioni hanno chiesto di recuperare vaccinazioni che non si erano potute fare in passato e anche per tarare la macchina».

Lo ha detto il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo in visita a Bari. L’ultimo record di somministrazioni giornaliere risale al 16 aprile scorso ed era di circa 372mila inoculazioni.

