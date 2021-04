Fucilata in pieno volto a un migrante, 30enne del Mali ferito a Foggia

Un cittadino del Mali di 30 anni è stato ferito al volto da un colpo di fucile caricato a pallettoni. E’ avvenuto ieri notte alla periferia di Foggia, in località Borgo La Rocca. La vittima è ricoverata al Policlinico Riuniti: non è in pericolo di vita. Secondo quanto accertato dai carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, la vittima ieri sera era in un’automobile con altri due stranieri e stava tornando al Gran Ghetto - l’insediamento che si trova nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico - quando il mezzo è stato affiancato da un fuoristrada dal quale qualcuno ha sparato un colpo di fucile che ha infranto il finestrino posteriore dell’automobile. I tre sono poi fuggiti a piedi tra le campagne della zona, dando poi l’allarme alle forze dell’ordine.

