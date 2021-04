Sbancamento non autorizzato a Cirò, sequestrati 500 metri cubi

Alcuni giorni fa, i carabinieri forestali della Stazione di Cirò hanno scoperto uno sbancamento, non autorizzato, di 500 metri cubi, di un costone di terreno prospicente una via urbana, nell’abitato di Carfizzi. L’area interessata, è stata posta sotto sequestro. Il proprietario del terreno, un impiegato del luogo committente dei lavori, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazioni della normativa urbanistica - edilizia. I lavori di terrazzamento, sono stati realizzati senza una preventiva valutazione della stabilità del terreno in quanto l’area ricade in una zona sismica, oltre che essere ricadente nella Zona di protezione speciale, “Marchesato e fiume Neto” della rete Natura 2000 dell’Unione Europea.

