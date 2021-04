Netflix: non sai cosa guardare? Arriva un tasto per gli indecisi

Non sai cosa guardare su Netflix, e passi tanto tempo a scorrere le proposte di film, serie tv o documentari e non riesci a scegliere? Da oggi la nuova piattaforma di streaming lancia la sua nuova funzione sulla sua app Tv a livello globale che si chiama appunto «Play Something» o «Riproduci qualcosa».

Sullo schermo, apparirà una varietà di raccomandazioni di spettacoli e/o film in base a quello che normalmente l’utente guarda. La sua funzione è porprio quella di suggerire nuovi contenuti e grazie ad un algoritmo proporrà appunto titoli che pensa possano soddisfare i gusti dell’utente. Non solo, l’algoritmo suggerisce anche titoli di film o serie che potrebbero essere già stati iniziati ma non visti fino alla fine.

