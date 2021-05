Atp Cosenza, svolta al vertice: resta Nicodemi, Greco a Catanzaro

L’ennesimo cambio al timone. Luogo: l’Ufficio scolastico provinciale. Responsabile: il ministero dell’Istruzione. Protagonisti: i vertici di Palazzo Lecce. L’ultimo paragrafo è stato scritto mercoledì quando il dirigente generale di Viale Trastevere, Jacopo Greco, «nelle more della definizione della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale», ha disposto la permanenza del dottore Alessandro Nicodemi al vertice dell’Atp cosentino quale delegato alla firma degli atti di ordinaria amministrazione. In base a quanto trapelato al suo fianco resta l’ispettrice regionale Loredana Giannicola. È inoltre chiarito che l’ex numero uno Luciano Greco «assume servizio presso l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, svolgendo funzioni di responsabile dei procedimenti di competenza dell’Ufficio II», l’Atp di Catanzaro.

